Этот контент был опубликован 27 ноября 2019 г. 22:00

Лондон. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Активная фаза первых в истории совместных учений боевых кораблей военно-морских сил ЮАР, России и Китая под названием MOSI в четверг стартует у мыса Доброй надежды к югу от Кейптауна, сообщили южноафриканские ВМС.

"В рамках морской фазы учений MOSI будут проводиться учебные стрельбы, отрабатываться перекрестные посадки палубных вертолетов на корабли, операции по высадке на борт для досмотра, а также действия по оказанию помощи потерпевшим бедствие", - говорится в сообщении.

В совместных учениях, которые продлятся до 30 ноября на стыке Атлантики и Индийского океана, где проходят важнейшие мировые судоходные пути, будут задействованы российский ракетный крейсер "Маршал Устинов", китайский ракетный фрегат "Вэйфан", южноафриканский фрегат SAS Amatola, гидрографическое судно SAS Protea и корабль обеспечения SAS Drakensberg.

В первые три дня совместных учений, начавшихся еще 25 ноября, была проведена совместная трехсторонняя штабная работа по проработке элементов взаимодействия кораблей. Экипажи кораблей также провели совместные тренировки.

Накануне "Интерфаксу" в пресс-службе Северного флота сообщили, что экипаж ракетного крейсера "Маршал Устинов" готовится к активной фазе трехсторонних российско-китайско-южноафриканских учений.

"Экипаж ракетного крейсера "Маршал Устинов", пребывающий в порту Кейптаун ЮАР, завершает подготовку к практической фазе совместного российско-китайско-южноафриканского военно-морского учения по обеспечению безопасности судоходства и морской экономической деятельности", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, стороны согласовали план организации учений, а также вопросы связи и организации спасения на море. Кроме того, морские пехотинцы отработали эпизод учения по освобождению захваченного судна.

По данным Северного флота, участники учений отработают противопиратские и антитеррористические операции на море, а также действия по оказанию помощи потерпевшим бедствие.

Крейсер "Маршал Устинов", совершающий дальний поход во главе отряда Северного флота, в который также входят морской танкер "Вязьма" и спасательный буксир СБ-406, прибыл в Кейптаун 24 ноября.

Как сообщалось, в октябре нынешнего года два стратегических бомбардировщика ВКС РФ Ту-160 впервые совершили перелет в ЮАР.

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