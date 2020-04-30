Этот контент был опубликован 30 апреля 2020 г. 17:04

Вашингтон. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Анализы на наличие коронавируса COVID-19, взятые у заключенных в федеральных тюрьмах США, показали, что 71% из них инфицированы, сообщает в четверг издание The Hill.

При этом в анализах приняли участие примерно 2,7 тыс. человек - менее чем 2% от общего числа заключенных в 153 тыс. человек, отбывающих сроки в федеральных исправительных учреждениях.

В свою очередь официальные лица предупредили, что с момента проведения этих исследований ожидаемое количество случаев COVID-19 в исправительной системе должно было вырасти еще больше, отмечает The Hill.

"На самом деле эта пандемия ставит перед нами задачу переосмыслить почти все, что мы делаем, не забывая о требованиях безопасности в местах отбывания наказания", - заявил медицинский директор Федерального бюро тюрем Джеффри Аллен.

Он отметил, что каждый день из-за коронавируса госпитализируют примерно 130 заключенных.

Ранее у 343 сотрудников Федерального бюро тюрем был выявлен коронавирус, еще 132 уже поправились.

США в целом остаются лидером среди других стран по числу зарегистрированных случаев заболевания коронавирусам и по количеству летальных исходов. С начала вспышки в Штатах скончалось более 60 тыс. человек, инфицированных COVID-19.

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