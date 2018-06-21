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Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 18:36 21.06.2018 - 18:36

Лондон. 21 июня. ИНТЕРФАКС - После того, как Палата общин парламента Великобритании приняла поправку, предоставляющую парламенту больший контроль над процессом выхода страны из состава Евросоюза, шансы избежать Brexit "равны нулю", заявил в четверг министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс.

"Прошлым вечером мы сделали решительный шаг, который теперь поведет нас по безвозвратному пути выхода Британии из Европейского союза, - передают СМИ слова Л.Фокса - Поэтому, чтобы ни у кого не осталось сомнений: шансы того, что Великобритания остановит процесс выхода из Евросоюза, равны нулю".

Накануне Палата общин британского парламента поддержала поправку о предоставлении парламенту дополнительных полномочий по контролю над процессом выхода страны из состава ЕС.

Отныне правительство страны должно будет получить одобрение законодательного органа прежде, чем оно заключит финальное соглашение с Брюсселем относительно условий выхода из ЕС.

Ранее на этой неделе палата лордов выступила за предоставление права парламента накладывать вето на итоговое соглашение между Лондоном и Брюсселем. "За" него проголосовали 354 парламентариев, "против" - 235. После этого поправка была направлена на рассмотрение в Палату общин.

Представитель британского премьер-министра Терезы Мэй заявлял, что правительство выступает против этой инициативы, поскольку она "может подорвать способность ведения переговоров таким образом, чтобы заключить наилучшую сделку для Великобритании".

Процесс Brexit был запущен 29 марта 2017 года после того, как евроскептики большинством голосов одержали победу на референдуме 2016 года. Ранее в Лондоне заявляли, что Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.

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