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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 16:36 13.03.2018 - 16:36

Лондон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - У правоохранительных органов Великобритании пока нет подозреваемых по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери, сообщил во вторник представитель британской полиции Нил Басу.

"На данный момент у нас нет подозреваемых или лиц, которые представляли бы интерес (для расследования)", - заявил он, выступая перед журналистами.

"Мы ведем круглосуточное расследование, направленное на поиски виновных", - добавил он.

Н.Басу отметил, что всего в результате инцидента были госпитализированы 38 человек, 34 из которых были вскоре выписаны из больницы.

"Трое все еще госпитализированы, это Сергей, Юлия и (сотрудник британской полиции - ИФ) Ник Бейли. Еще один человек находится под наблюдением врачей, но пока не проявил симптомов отравления", - сказал представитель полиции.

Он добавил, что Юлия и С.Скрипаль все еще находятся в "критичном состоянии", а состояние Н.Бейли он охарактеризовал как "серьезное, но стабильное".

Ранее сообщалось, британское правительство пришло к выводу, что за нападением на С.Скрипаля и его дочь Юлию, вероятнее всего, стоит Россия.

"Правительство пришло к выводу, что Россия, вероятнее всего, несет ответственность за это деяние, направленное против Сергея и Юлии Скрипаль", - заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, выступая перед членами парламента Великобритании.

В Москве такую позицию считают безосновательной.

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