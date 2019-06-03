Этот контент был опубликован 3 июня 2019 г. 15:53

Брюссель. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Европейская комиссия ожидает от первого визита нового президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель подтверждения хорошего уровня отношений, достигнутого между Киевом и ЕС при его предшественнике.

"Мы ждем этой встречи как возможности поддержать очень хороший уровень отношений, который мы имели с Украиной и во время президентства (Петра) Порошенко", - сказал в понедельник на ежедневном брифинге официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

Он напомнил, что ЕС и Украина имеют широкий круг тем сотрудничества в экономике и соцальной сфере. Брюссель создал специальную рабочую группу, которая помогает Украине в проведении структурных реформ.

"Таким образом, у нас много чего обсудить", - сказал он.

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