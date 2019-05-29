Этот контент был опубликован 29 мая 2019 г. 19:14

Вашингтон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что и США, и Россия заинтересованы в урегулировании сирийского конфликта, однако для этого предстоит принимать сложные решения.

"Что касается сотрудничества с Россией (по Сирии - ИФ), то мы считаем, что у нас есть общая неподдельная заинтересованность в урегулировании этого конфликта, но для этого придется принимать сложные решения - как с нашей стороны, так и со стороны России, а также, прежде всего, со стороны сирийского режима", - сказал Джеффри журналистам.

При этом спецпредставитель отметил, что международное сообщество поддерживает незамедлительное введение режима прекращения огня в Идлибе.

Накануне исполняющий обязанности постпреда США при ООН Джонатан Коэн призвал Москву и Дамаск нормализовать обстановку на северо-западе Сирии в соответствии с соглашением в Сочи от сентября 2018 года.

Россия и Турция 17 сентября прошлого года на переговорах в Сочи договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск. Турция взяла на себя задачу освобождения этой зоны от террористов "Джабхат-ан-Нусры" (запрещена в РФ).

Демилитаризованная зона должна была начать действовать к 15 октября, но Анкаре до сих пор не удалось очистить этот район от террористических формирований.

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