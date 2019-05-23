Этот контент был опубликован 23 мая 2019 г. 16:52

Вашингтон. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в четверг заявил, что Вашингтон и Москва продолжают совместную работу по некоторым темам, хотя вряд ли когда-нибудь смогут решить все спорные вопросы.

"Смотрите, есть места, где мы никогда не сойдемся во мнениях. У нас просто разные взгляды. У них нет демократии. Наши правительства слишком разные", - заявил он в интервью каналу Fox News.

Помпео, тем не менее, назвал конструктивной встречу с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, состоявшуюся на прошлой неделе.

"Я думаю, что мы провели конструктивную встречу... Меня отправил туда президент Трамп с миссией найти места, где мы можем найти точки соприкосновения, их немного, но они есть. Я работал со своими коллегами в сфере противодействия терроризму. Я думаю, что мы спасли как жизни американцев, так и русских", - сказал глава госдепа.

Американский госсекретарь пояснил, что общие интересы у США и России - борьба с террористическими угрозами в Афганистане и Сирии.

"Но я очень четко заявил об американских интересах, и президент Трамп привержен защите этих американских интересов от русских", - добавил он.

На вопрос, считает ли он, что Россия изменила свое поведение в Венсеуэле, Помпео ответил неопределенно.

"Посмотрим, время покажет", - сказал госсекретарь США.

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