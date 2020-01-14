Этот контент был опубликован 14 января 2020 г. 7:56

***По его мнению, КНДР желает продолжать переговоры

Пекин. 14 января. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предупредил, что на фоне близящихся президентских выборов 2020 года в США у Вашингтона и Пхеньяна истекает время для достижения соглашения по денуклеаризации Корейского полуострова, сообщают местные СМИ.

"Когда (в США - ИФ) начнется полноформатная президентская гонка, США будет не просто найти время на переговоры с Северной Кореей", - сказал президент на пресс-конференции во вторник.

Он отметил, что в данный момент в переговорах США и КНДР наблюдается "затишье". В то же время Мун Чжэ Ин утверждал, что Пхеньян желает продолжать переговоры.

"Я думаю, что сейчас мы не на стадии пессимизма в отношении диалога Южной Кореи и Северной Кореи и диалога Северной Кореи и США, однако это и не стадия оптимизма", - так охарактеризовал ситуацию президент.

Он добавил, что Вашингтону для преодоления тупика в переговорах с КНДР также необходимо озвучить новые идеи - при одновременном тесном сотрудничестве с Южной Кореей.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече 30 июня 2019 года на межкорейской границе договорились возобновить на рабочем уровне переговоры по денуклеаризации, которые были приостановлены после неудачного второго саммита между двумя лидерами в феврале во Вьетнаме. Однако до сих пор возобновить переговорный процесс не удавалось.

В начале января Ким Чен Ын заявил, что у Пхеньяна больше нет оснований связывать себя мораторием на испытания межконтинентальных баллистических ракет и ядерного оружия, и что в ближайшее время в КНДР будет введено в строй "новое стратегическое оружие".

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