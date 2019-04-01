Этот контент был опубликован 2 апреля 2019 г. 0:08

Брюссель. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Участник переговоров от Европарламента по выходу Великобритании из ЕС, глава фракции "Альянс либералов и демократов за Европу" Ги Верхофстадт видит в состоявшемся вечером в понедельник голосовании в британском парламенте приближение "жесткого Brexit".

"Палата общин снова проголосовала против всех вариантов. Жесткий Brexit становится почти неизбежным. В среду у Великобритании последний шанс выйти из тупика или оказаться перед пропастью", - написал евродепутат в своем Twitter.

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