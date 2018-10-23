У восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,8
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Новосибирск. 23 октября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории Тихого океана в 74 к востоку от прибрежного города Хуалянь на Тайване, сообщает Алтае-Саянский филиала Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 07:34 мск во вторник, имел координаты 24,01 градуса северной широты и 122,32 градуса восточной долготы.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".
Еж вш
Интерфакс