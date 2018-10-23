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Этот контент был опубликован 23 октября 2018 г. 8:08 23.10.2018 - 08:08

Новосибирск. 23 октября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории Тихого океана в 74 к востоку от прибрежного города Хуалянь на Тайване, сообщает Алтае-Саянский филиала Единой Геофизической службы РАН. По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 07:34 мск во вторник, имел координаты 24,01 градуса северной широты и 122,32 градуса восточной долготы. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное". Еж вш Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс