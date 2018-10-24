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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 8:06 24.10.2018 - 08:06

Новосибирск. 24 октября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Еще одно землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья острова Тайвань, сообщает Алтае-Саянский филиала Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 19:04 мск во вторник, имел координаты 23,98 градуса северной широты и 122,57 градуса восточной долготы. Эпицентр находился в 99 км восточнее прибрежного города Хуалянь.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Как сообщалось, во вторник в этом же районе в 74 км восточнее города Хуалянь произошло землетрясение такой же силы.

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