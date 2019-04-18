Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 8:02

Новосибирск. 18 апреля. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в акватории Тихого океана в 19 км северо-востоку от города Хуалянь на восточном побережье Тайваня, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 08:01 мск в четверг, имел координаты 24.09 градуса северной широты и 121.74 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Еж пч

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