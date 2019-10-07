Этот контент был опубликован 7 октября 2019 г. 9:10

Дубай. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, комментируя волнения в Ираке, заявил, что "врагам" не удастся посеять раздор между Ираком и Ираном, сообщает в понедельник агентство ИРНА.

"Враги пытаются посеять раздор, но им это не удалось, и их заговоры не дадут результатов", - написал Хаменеи в Twitter.

"Народы Ирана и Ирака соединяются сердцем и душой через веру в Бога, любовь к имаму Хусейну, внуку пророка Мухаммада. Эта связь будет укрепляться день ото дня", - добавил он.

ИРНА отмечает, что это первая реакция аятоллы Хаменеи на беспорядки в Ираке. Тем временем, напоминает агентство, миллионы паломников направляются в иракский город Кербела, чтобы почтить память имама Хусейна.

Накануне МВД Ирака обнародовало данные, согласно которым за неделю протестов в стране погибли не менее 104 человек, а более 6 тыс. получили ранения.

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди ранее призвал протестующих покинуть улицы Багдада и других иракских городов, пообещав, что правительство пойдет им навстречу в том, что касается реформ в социально-экономической сфере.

Среди реформ - увеличение пособий для нуждающихся семей, пособий по безработице и распределение земельных участков. Также власти пообещали бороться с безработицей среди молодежи. В частности, предлагается создать крупные торговые комплексы, куда люди смогут трудоустроиться.

1ви аю

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