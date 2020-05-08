Этот контент был опубликован 8 мая 2020 г. 20:36

***Тест Пенса на коронавирус дал отрицательный результат

Вашингтон. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Сотрудник офиса вице-президента США Майка Пенса заразился коронавирусом нового типа, сообщают американские СМИ.

Отмечается, что это уже второй случай заболевания сотрудников Пенса этой инфекцией с начала марта.

На брифинге в пятницу пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани указала, что предприняты особые меры и распоряжения, чтобы не допустить распространения коронавируса среди сотрудников администрации.

Президент США Дональд Трамп, комментируя этот случай, отметил, что активное тестирование людей на коронавирус - "Это не панацея". "Дело в том, что между двумя тестами могут происходить разные вещи", - сказал он журналистам.

Трамп добавил, что Пенс ранее в пятницу прошел тест на коронавирус. "Тест - отрицательный", - сказал президент США.

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