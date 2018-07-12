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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 12:54 12.07.2018 - 12:54

Брюссель. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп считает, что пока Грузия не может вступить в НАТО, но в будущем у нее может появиться такая возможность.

"В будущем у них будет такой шанс, но не прямо сейчас", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном членстве Грузии в альянсе.

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