У Грузии в будущем будет шанс стать членом НАТО, но пока такой возможности нет - Трамп
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Брюссель. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп считает, что пока Грузия не может вступить в НАТО, но в будущем у нее может появиться такая возможность.
"В будущем у них будет такой шанс, но не прямо сейчас", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном членстве Грузии в альянсе.
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Интерфакс