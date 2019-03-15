Этот контент был опубликован 15 марта 2019 г. 10:06

Берлин. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил о низкой вероятности сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Если оценивать реально, шансы для будущего ДРСМД низкие. Одна из причин этого заключается в том, что Москва и Вашингтон больше не хотят себя ограничивать, в то время как такие страны, как Китай, Северная Корея, Индия или Пакистан, в настоящее время модернизируют свои ракеты средней дальности наземного базирования", - сказал Х.Маас в Берлине на конференции по контролю над вооружениями.

Х.Маас выразил убеждение, что "с логикой двуполярного мира холодной войны мы не можем дальше продолжать (жить - ИФ) в многополярном мире".

"Даже такие страны, как Китай, должны нести ответственность за стратегическую безопасность. Мы должны переосмыслить контроль над вооружениями. Это удастся лишь через диалог", - сказал он.

2 февраля США приостановили участие в ДРСМД, а через шесть месяцев обещали выйти из Договора, если Россия не вернется к его соблюдению. По мнению Вашингтона, ДРСМД нарушает российская крылатая ракета 9М729 оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".

Россия отвергает обвинения США и выдвигает встречные претензии - Вашингтон нарушает ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе пусковые установки МК-41, способные осуществлять пуски крылатых ракет. Также российская сторона считает нарушением ДРСМД американские беспилотные летательные аппараты и ракеты-мишени для тестирования систем ПРО.

1кю ар де

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