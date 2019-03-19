Этот контент был опубликован 19 марта 2019 г. 15:43

Париж. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Власти ЕС не могут гарантировать, что потенциальный запрос Лондона на перенос сроков реализации Brexit можно будет автоматически согласовать в Брюсселе, сообщает издание "Фигаро" со ссылкой на неназванного представителя администрации президента Франции.

"Продление сроков не будет автоматическим и однозначным решением", - сказала собеседница издания из администрации президента Эмманюэля Макрона.

Она отметила, что если никаких решений до 29 марта не последует, то Великобритания "автоматически выйдет из ЕС без сделки с Брюсселем".

Она не смогла подтвердить информацию, что на саммите ЕС, который стартует в четверг, представители стран-членов Евросоюза планируют отложить решение о возможном продлении сроков Brexit на следующую неделю. Однако она не стала исключать данного сценария.

Ожидается, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ближайшие дни обратится к ЕС с просьбой перенести сроки Brexit.

Парламент Великобритании дважды голосовал по предложенному Т.Мэй соглашению, и оба раза отверг эту сделку.

1бф аю

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