Этот контент был опубликован 19 марта 2019 г. 16:11

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Париж. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Власти ЕС не могут гарантировать, что потенциальный запрос Лондона на перенос сроков реализации Brexit можно будет автоматически согласовать в Брюсселе, сообщает издание "Фигаро" со ссылкой на неназванного представителя администрации президента Франции.

"Продление сроков не будет автоматическим и однозначным решением", - сказала собеседница издания из администрации президента Эмманюэля Макрона.

Она отметила, что если никаких решений до 29 марта не последует, то Великобритания "автоматически выйдет из ЕС без сделки с Брюсселем".

Она не смогла подтвердить информацию, что на саммите ЕС, который стартует в четверг 21 марта, представители стран-членов Евросоюза планируют отложить решение о возможном продлении сроков Brexit на следующую неделю. Однако она не стала исключать данного сценария.

Ранее во вторник стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ближайшие дни планирует обратиться к ЕС с просьбой перенести сроки Brexit. По словам представителя офиса Т.Мэй, премьер планирует направить послание председателю Европейского совета Дональду Туску до 21 марта, когда начинается двухдневный саммит ЕС.

"Премьер-министр напишет послание, посвященное переносу реализации Brexit, для председателя Европейского совета Дональда Туска - до начала заседания Совета ЕС", - сказал журналистам представитель Т.Мэй.

Установленный изначально срок реализации Brexit истекает 29 марта. Парламент Великобритании дважды голосовал по предложенному Т.Мэй соглашению, и оба раза отверг проект сделки.

Накануне спикер Палаты общин Джон Беркоу исключил проведение очередного голосования по Brexit, если Т.Мэй не внесет изменения в предложение об условиях выхода Великобритании из ЕС. При этом в Брюсселе неоднократно заявляли, что не готовы менять параметры сделки.

1бф аю

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