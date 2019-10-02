Этот контент был опубликован 2 октября 2019 г. 21:49

Париж. 2 октября. ИНТЕРФАКС - У Ирана и США есть примерно месяц для возобновления диалога, поскольку в начале ноября Тегеран может начать очередной этап сокращения обязательств, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Теперь настало время для Ирана и США воспользоваться этим относительно недолгим периодом времени, потому что Иран объявил о новых шагах по сокращению в начале ноября объема обязательств по венскому соглашению (СВПД - ИФ), и эти меры угрожают новым витком напряженности", - сказал министр в среду, выступая перед французскими парламентариями.

Он призвал Тегеран и Вашингтон предпринять соответствующие шаги до 6 ноября, когда Иран, как ожидается, вновь - в четвертый раз, - откажется от части обязательств по СВПД.

Министр подчеркнул, что возможности диалога между сторонами все еще не исчерпаны. "Мы считаем, что эти инициативы (переговоры - ИФ), которые не были успешны вплоть до этого момента, все еще возможны", - сказал он.

Накануне журнал The New Yorker сообщил со ссылкой на источники, что президент Франции Эмманюэль Макрон во время Генассамблеи ООН пытался организовать телефонные переговоры между лидерами США и Ирана Дональдом Трампом и Хасаном Рухани

Так, Макрон 24 сентября вместе с техническими специалистами пришел в Millennium Hilton Hotel, где остановился Рухани на время Генеральной Ассамблеи ООН Затем специалисты организовали линию защищенной связи на этаже, где проживал иранский лидер.

Президент Трамп ожидал ответа Рухани на другом конце линии. Макрон также присоединился к звонку, однако Рухани так и не вышел из своего номера, сообщил журнал.

Трамп неоднократно выражал заинтересованность во встрече с руководством Ирана, отмечал The New Yorker. Так, в 2017 и 2018 году в ходе Генеральной Ассамблеи он передавал через французскую сторону тайные сообщения с предложением встретиться с Рухани.

В то же время США продолжают политику "максимального давления" на Иран. Так, за 2019 год США ввели в отношении Ирана минимум 16 раундов новых санкций. Иранская сторона утверждает, что встреча США и Ирана может состояться только в случае обещания Вашингтона снять санкции.

1ви 1аю ав

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