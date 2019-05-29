Этот контент был опубликован 29 мая 2019 г. 10:16

Дубай. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Ирану нет смысла выходить из СВПД, кроме как для возобновления работы над ядерным оружием, заявил в среду советник президента США Дзжон Болтон.

По сообщению агентства Associated Press, заверил, что "нет других причин". При этом, как напоминает агентство, США сами год назад вышли из соглашения с Ираном по атому, посчитав его недостаточно жестким по отношению к Тегерану и его ядерной программе.

Болтон в настоящее время находится с визитом в ОАЭ.

8 мая, ровно через год после выхода США из СВПД, Тегеран объявил, что приостанавливает выполнение части обязательств по СВПД.

При этом Иран дал европейским подписантам ядерного соглашения 60 дней на выполнение своей части обязательств. В противном случае Тегеран откажется от ограничений по уровню обогащения урана, а также от модернизации реактора на тяжелой воде в Араке.

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