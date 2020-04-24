Этот контент был опубликован 24 апреля 2020 г. 8:53

*** Мечети и другие религиозные объекты в стране остаются закрытыми

Дубай. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - В Саудовской Аравии в пятницу начался Рамадан - священный для мусульман месяц поста, сообщило саудовское агентство SPA со ссылкой на Верховный суд королевства.

"Исходя из наблюдений за новолунием, решено, что месяц Рамадан начнется в пятницу", - говорится в заявлении суда.

Из-за пандемии коронавируса большинство мечетей и молитвенных объектов остаются закрытыми. Правительство призывает жителей совершать молитвы дома.

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд выразил сожаление по поводу того, что у мусульман нет возможности совершать молитвы в мечетях.

"Мне больно от того, что священный месяц наступил на фоне обстоятельств, которые не позволяют нам совершать групповые молитвы и "таравих" - особые молитвы в ночное время Рамадана - в мечетях из-за мер предосторожности, призванных защитить жизни и здоровье людей в борьбе с пандемией коронавируса", - цитирует агентство выдержки из заявления короля.

Во время Рамадана большинство мусульман отказываются от принятия еды и напитков в дневное время суток - от рассвета до заката, а в вечернее и ночное время собираются для молитв и принятия пищи.

Сообщается, что некоторые арабские страны ослабили ограничения по случаю Рамадана.

Так, накануне в ОАЭ ослабили общенациональный карантин до восьмичасового режима комендантского часа в ночное время. Кроме того, в стране открыли несколько торговых центров и рынков.

1ви ар

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