Этот контент был опубликован 25 декабря 2019 г. 18:34

Париж. 25 декабря. ИНТЕРФАКС - Башенный кран высотой 80 метров появился у Собора Парижской Богоматери в Париже, сообщила в среду французская газета Le Parisien.

По данным издания, с его помощью планируется в частности извлечь из помещений собора строительные леса, которые до сих пор находятся внутри и угрожают целостности здания.

"Кран останется у собора на все время работ", - сообщили эксперты, ответственные за подготовку собора к реставрации, начало которой запланировано на 2021 год.

Ранее в среду сообщалось, что своды Собора Парижской Богоматери могут обрушиться из-за строительных лесов, возведенных в здании.

Отмечается, что осуществить извлечение оставшихся технических сооружений, необходимых реставраторам, без нанесения урона зданию, довольно сложно.

Ранее в этом году в министерстве культуры Франции заявляли, что восстановительные работы в соборе не начнутся до конца следующего года.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в свою очередь ставил задачей завершить реставрацию в течение следующих пяти лет, однако архитекторы отмечают, что это маловероятно.

Сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией.

Собору нанесён значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.

1ви ар

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