***Объявлено предупреждение о цунами
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Брюссель. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в пятницу вблизи Индонезии, сообщает в пятницу Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Эпицентр землетрясения находился в 107 км к югу от населенного пункта Лувук в индонезийской провинции Центральный Сулавеси. Очаг землетрясения залегал на глубине 14 км.
Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.
Однако, по данным британского телеканала Sky news, после удара землетрясения сейсмологи объявили об угрозе возникновения цунами.
В результате в отдельных районах региона Сулавеси была проведена эвакуация.
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