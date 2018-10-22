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Этот контент был опубликован 22 октября 2018 г. 8:02 22.10.2018 - 08:02

Новосибирск. 22 октября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в понедельник в акватории Тихого океана у северо-западного побережья Канады близ острова Ванкувер, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН. По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 08:39 мск землетрясения имел координаты 49.15 градуса северной широты и -129.41 градуса западной долготы, он находился в 395 км западнее города Нанаймо (о.Ванкувер) По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное". Еж бп Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс