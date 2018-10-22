У побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 5,9
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Новосибирск. 22 октября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в понедельник в акватории Тихого океана у северо-западного побережья Канады близ острова Ванкувер, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 08:39 мск землетрясения имел координаты 49.15 градуса северной широты и -129.41 градуса западной долготы, он находился в 395 км западнее города Нанаймо (о.Ванкувер)
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".
Еж бп
Интерфакс