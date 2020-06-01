Этот контент был опубликован 1 июня 2020 г. 19:28

Вашингтон. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в Вашингтоне разработали план с целью предотвратить возможность поставок вооружения в Иран из России и Китая после того, как истечет срок оружейного эмбарго в октябре этого года.

"Как вы отметили, в октябре этого года, 18 октября, Россия сможет продавать оборудование Ирану. Она это прорабатывает. Китай сможет продавать танки Ирану... У нас есть план, который, как мы полагаем, может успешно предотвратить это", - сказал Помпео в интервью в подкасте American Enterprise Institute. Подробно об этом плане он не рассказал.

Госсекретарь США добавил, что Вашингтон считает опасным позволить Ирану получить возможность вооружиться и приобрести у России высококлассные системы вооружения.

Резолюция СБ ООН 2231, принятая в июле 2015 года, вводит запрет на поставки Ирану тяжелого вооружения до 18 октября 2020 года и ракетного вооружения - до 2023 года. Срок окончания эмбарго предусмотрен Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Вашингтон, отказавшийся от СВПД, добивается продления срока эмбарго принятием соответствующей резолюции СБ ООН. Так, ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что США задействуют все возможные инструменты, чтобы добиться продления эмбарго на поставки вооружений Ирану, даже если СБ ООН наложит вето на соответствующий американский проект резолюции.

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