Этот контент был опубликован 6 мая 2020 г. 11:31

Пекин. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео не располагает доказательствами о том, что источником вспышки коронавируса COVID-19 является лаборатория в китайском городе Ухань, сообщила в среду представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Мистер Помпео не может предоставить никаких доказательств, потому что у него их нет", - заявила Хуа Чуньин на брифинге в МИДе.

"С этим вопросом (происхождения вируса - ИФ) должны разобраться ученые и специалисты, а не политики, исходя из своих внутреннеполитических интересов", - добавила представитель МИД.

Ранее Помпео в интервью телеканалу ABC News сообщил, что в Вашингтоне располагают достаточным количеством свидетельств, указывающих на то, что коронавирус COVID-19 начал распространяться по миру из лаборатории в китайском городе Ухань.

"Существует значительные свидетельства того, что этот вирус вышел (из стен) той самой лаборатории в Ухане", - сказал Помпео.

"Мы с самого начала говорили, что вирус появился в Ухане, теперь это может видеть весь мир", - добавил госсекретарь.

Он отметил, что многие эксперты считают, что вирус имеет искусственное происхождение, в то же время добавив, что осведомлен о сообщениях ученых, которые на основании анализов ДНК говорят о природном происхождении вируса.

Помпео воздержался от ответа на вопрос о том, было ли распространение вируса намеренным или это случилось вследствие происшествия в лаборатории.

В апреле сообщалось, что США ведут полномасштабное расследование того, откуда появился коронавирус, и почему в КНР не удалось быстро остановить его распространение. Согласно одной из версий, появившихся в СМИ, в Вашингтоне не исключают, что вирус происходит из научной лаборатории в китайском городе Ухань.

В то же время в разведсообществе США полагают, что вирус "не имеет искусственного происхождения и не был генетически модифицирован".

Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию, ранее отмечал, что пока не может подробно рассказать об имеющейся у него информации.

Трамп напомнил, что версия о лабораторном происхождении вируса в Ухани не является единственной.

"У нас будут ответы сравнительно скоро", - пообещал он.

В Ухане отвергают какие-либо предположения о том, что уханьский институт вирусологии является источником пандемии COVID-19.

1ви ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!