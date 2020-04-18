Этот контент был опубликован 18 апреля 2020 г. 2:33

Вашингтон. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Вице-президент США Майк Пенс, курирующий вопросы борьбы с распространением коронавируса в стране, считает, что власти различных штатов располагают достаточным количеством тестов для того, чтобы принять решение, могут ли они восстанавливать экономическую деятельность.

"Наши лучшие ученые и эксперты в области здравоохранения считают, что сегодня у штатов есть достаточно тестов для реализации критериев первой фазы (плана по восстановлению экономической деятельности - ИФ), если они решат это сделать", - сказал Пенс на ежедневном брифинге в Белом доме.

Накануне Трамп сообщил, что разработан план по восстановлению экономики. Первый этап плана предусматривает, что переходить к смягчению ограничений власти штатов могут после того, как в них будет зафиксирована "нисходящая траектория" случаев выявления COVID-19 в течение 14-дневного периода или же "нисходящая траектория" положительных тестов в течение того же периода времени.

1гк тг

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