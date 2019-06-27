Этот контент был опубликован 27 июня 2019 г. 20:10

Париж. 27 июня. ИНТЕРФАКС - В Париже положительно оценивают решение ПАСЕ о возращении российской делегации к работе в этой организации, сообщает в четверг МИД Франции.

"Франция с удовлетворением отмечает возвращение российской делегации в ПАСЕ. Франция считает, что у России должна быть опора в Европе", - отмечается в коммюнике, распространенном французским внешнеполитическим ведомством.

В документе подчеркивается, что "Совет Европы должен остаться панъевропейской организацией".

"Франция напоминает, что причастность России к этой организации находится в сфере интересов как российских граждан, которые должны иметь возможность продолжать пользоваться защитой ее органов и иметь доступ к Европейскому суду по правам человека", - отмечается в коммюнике.

1ар де

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