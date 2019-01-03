У России есть влияние на Дамаск, она должна нести и ответственность за мир в этой стране, заявляют в Лондоне

Лондон. 3 января. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Великобритании Джереми Хант считает, что у России есть влияние в Сирии, но вместе с этим она несет и ответственность за мир в этой стране, сообщает телеканал Sky News.

"Россия может полагать, что она приобрела сферу влияния. Мы бы им сказали: "Да, и вы также получили ответственность", - сказал Дж.Хант в интервью Sky News.

Он отметил, что давняя позиция Лондона заключается в том, что в Сирии не будет мира, пока у власти там Башар Асад, добавив, что "из-за поддержки России, он, к сожалению, останется у власти некоторое время".

"Если вы (Россия - ИФ) собираетесь оставаться в Сирии, то вам нужно убедиться, что в Сирии действительно мир. И это означает, что президент Асад не должен использовать химическое оружие против своего народа", - сказал Дж.Хант.

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