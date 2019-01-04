У России есть последний шанс вернуться к выполнению ДРСМД - Столтенберг

Этот контент был опубликован 4 января 2019 г. 11:40

Берлин. 4 января. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу заявил, что у России еще есть время вернуться к выполнению положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Важно то, что у России есть последний шанс (вернуться в ДРСМД - ИФ)", - сказал Й.Столтенберг в интервью агентству ДПА, отвечая на вопрос журналиста о будущем этого Договора в 2019 году.

"В том случае, если Россия не будет вновь привержена Договору, мы столкнемся с большой проблемой", - отметил генсек альянса.

В начале декабря прошлого года Й.Столтенберг заявлял, что НАТО должна готовиться к жизни без ДРСМД.

В конце 2018 года США передали партнерам по Североатлантическому альянсу доказательства нарушения российской стороной ДРСМД.

20 октября прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из ДРСМД. Президент пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения.

Москва решительно отвергает обвинения США в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Повторю - мы решительно отвергаем американские обвинения в нарушении Россией договора. Эти обвинения продолжают оставаться совершенно голословными. За пять лет обсуждения этой проблемы США так и не предъявили ни одного конкретного доказательства нашей вины", - заявил 18 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью газете "Коммерсант".

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