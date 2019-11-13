Этот контент был опубликован 13 ноября 2019 г. 19:33

Бразилиа. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия предлагает бразильским партнерам свои решения по достройке АЭС "Ангра", но однозначного ответа пока нет, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Когда велись еще не конкурсные, а предварительные процедуры, мы предлагали и предлагаем наши решения как по достройке, так и дальнейшему наращиванию атомной генерации в стране", - сказал он журналистам в Бразилиа.

"Пока устойчивого однозначного решения со стороны бразильских партнеров мы не имеем, но ожидаем и будем терпеливо разъяснять нашу позицию, предлагая свое решение", - добавил Лихачев.

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