Этот контент был опубликован 21 марта 2019 г. 16:56

Вашингтон. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Россия вряд ли намерена нападать на союзников по Североатлантическому альянсу, заявил председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд.

"Я не думаю, что сейчас Владимир Путин намерен атаковать союзников по НАТО в обычном смысле этого слова, поскольку очевидно, что та цена, которую придется заплатить за это, будет сильно превышать возможную выгоду", - сказал Дж.Данфорд, выступая в Атлантическом совете в четверг.

При этом, по его мнению, российское руководство причастно ко вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году.

Российский президент "совершал определенные действия в США в контексте выборов в 2016 году, пытаясь разрушить нашу демократию. Каждый день он проводит информационные операции и операции в киберпространстве в Европе", - сказал американский военачальник.

При этом Дж.Данфорд охарактеризовал Россию как авторитарное государство.

1тэ ар

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