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Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 12:45 09.10.2018 - 12:45

Брюссель. 9 октября. ИНТЕРФАКС - У России не будет причин считать запланированные на 25 октября - 7 ноября учения НАТО Trident Juncture нацеленными на отработку атакующих действий, поскольку они будут проходить на существенном отдалении от границы с РФ, заявил во вторник руководитель Объединенного штаба вооруженных сил Норвегии генерал-лейтенант Руне Якобсен.

"Основные учения пройдут (на расстоянии - ИФ) более чем в 1 тыс. км от российской границы, операции в воздушном пространстве могут проходить на расстоянии не ближе 500 км от российской границы, поэтому у российской стороны нет ни одной причины для опасений или для того, чтобы рассматривать эти учения как необоронительные", - заявил Р.Якобсон на пресс-конференции в Брюсселе.

Ранее в октябре генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все члены ОБСЕ, в том числе и Россия, получили приглашение направить своих наблюдателей на эти учения.

В конце октября в Норвегии начнутся крупнейшие после окончания холодной войны учения НАТО Trident Juncture 2018 c участием ВМС, ВВС и сухопутных войск стран-членов альянса.

Й.Столтенберг сообщал, что в них будут участвовать около 45 тыс. человек из 31 государства, куда входят члены НАТО и партнеры. Будет задействовано порядка 150 летательных аппаратов, 60 кораблей и 10 тыс. единиц транспортных средств.

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