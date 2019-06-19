Этот контент был опубликован 19 июня 2019 г. 14:22

Брюссель. 19 июня. ИНТЕРФАКС - В Совместной следственной группе (ССГ) уверены, что Россия владеет в полной мере информацией об обстоятельствах гибели Boeing в небе над Украиной в 2014 году, но не хочет идти на сотрудничество со следствием, заявил на брифинге представитель ССГ.

"Однажды, после 17 июля (2014 года, гибель "Боинга" - ИФ) они могли бы сказать нам, что именно случилось, потому что они знают - я уверен, они знают, что случилось", - сказал он.

При этом он повторил утверждения, что установка "Бук", из которой был якобы сбит "Боинг", была переброшена из России на Украину.

"И они знали это, и они не дали нам этой информации. Я бы не назвал это сотрудничеством", - подчеркнул он.

"Мы знаем - у нас сейчас есть информация и доказательства, что Российская Федерация имеет отношение к этой трагедии, к этому преступлению, в той или иной степени", - сказал представитель ССГ.

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