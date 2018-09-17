У США есть доказательства передачи в море нефти от России в КНДР в нарушение санкций - Хейли
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Нью-Йорк (ООН). 17 сентября. ИНТЕРФАКС - США имеют доказательства того, что Россия в обход санкций ООН поставляла нефть КНДР, перекачивая ее в море с судна на судно, заявила в понедельник на заседании Совбеза ООН постпред США при ООН Никки Хейли.
"Вместе с союзниками и партнерами у США есть доказательства по поводу многих других танкеров, которые, как мы обнаружили, незаконно предоставляли нефть путем передачи с судна на судно", - заявила постпред США при ООН.
В частности Н.Хейли упомянула российское судно "Патриот", которое, по данным США, передавало продукты нефтепереработки на судно, подконтрольное КНДР в апреле 2018 года.
"Только в этом году США отследили как минимум 148 случаев, когда нефтяные танкеры доставляли продукты нефтепереработки, полученные через незаконную передачу с корабля на корабль", - добавила Н.Хейли.
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Интерфакс