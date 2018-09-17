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Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 16:41 17.09.2018 - 16:41

Нью-Йорк (ООН). 17 сентября. ИНТЕРФАКС - США имеют доказательства того, что Россия в обход санкций ООН поставляла нефть КНДР, перекачивая ее в море с судна на судно, заявила в понедельник на заседании Совбеза ООН постпред США при ООН Никки Хейли.

"Вместе с союзниками и партнерами у США есть доказательства по поводу многих других танкеров, которые, как мы обнаружили, незаконно предоставляли нефть путем передачи с судна на судно", - заявила постпред США при ООН.

В частности Н.Хейли упомянула российское судно "Патриот", которое, по данным США, передавало продукты нефтепереработки на судно, подконтрольное КНДР в апреле 2018 года.

"Только в этом году США отследили как минимум 148 случаев, когда нефтяные танкеры доставляли продукты нефтепереработки, полученные через незаконную передачу с корабля на корабль", - добавила Н.Хейли.

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