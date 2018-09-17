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Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 17:07 17.09.2018 - 17:07

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Нью-Йорк (ООН). 17 сентября. ИНТЕРФАКС - США имеют доказательства того, что Россия в обход санкций ООН поставляла нефть КНДР, перекачивая ее в море с судна на судно, заявила в понедельник на заседании Совбеза ООН постпред США при ООН Никки Хейли.

"Вместе с союзниками и партнерами у США есть доказательства по поводу многих других танкеров, которые, как мы обнаружили, незаконно предоставляли нефть путем передачи с судна на судно", - заявила постпред США при ООН.

В частности, Н.Хейли упомянула российское судно "Патриот", которое, по данным США, передавало продукты нефтепереработки на судно, подконтрольное КНДР, в апреле 2018 года.

"Только в этом году США отследили как минимум 148 случаев, когда нефтяные танкеры доставляли продукты нефтепереработки, полученные через незаконную передачу с корабля на корабль", - добавила Н.Хейли.

Как сообщалось, российское судно "Патриот" попало в санкционный список, связанный с КНДР, в августе. В санкционный список Минфина США тогда попали судоходная компания "Гудзон" и Primorye Maritime Logistics, базирующиеся во Владивостоке. Эти компании, по данным Минфина США, являются зарегистрированными владельцами судна "Патриот".

В заявлении Минфина США говорилось, что введенные санкции "направлены против перегрузки с одного судна на другое продуктов нефтепереработки".

Нефтяной танкер "Патриот" предназначен для перевозки до 6500 тонн нефтепродуктов (бензин, керосин, дизельное и авиационное топливо). В санкционный список попали также другие грузовые суда судоходной компании "Гудзон". В частности, многоцелевое грузовое судно "Партизан" предназначено для перевозки до 5500 тонн грузов, в том числе угля, зерна, леса, генгрузов, контейнеров и колесной техники. В список вошли сухогрузы "Бэлла" и "Нептун", а также два многоцелевых судна "Севастополь" и "Богатырь" с собственными кранами для погрузки негабаритных грузов.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", совладельцами ООО "Судоходная компания Гудзон" являются физические лица - Андрей Иванец и Геннадий Кононенко.

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