У США есть доказательства систематического нарушения Россией санкций ООН против КНДР - Хейли

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Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 16:27 17.09.2018 - 16:27

Вашингтон. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - США располагают доказательствами систематического нарушения Россией международных санкций против КНДР, заявила в понедельник в ходе заседания Совбеза ООН постпред США при ООН Никки Хейли. "У Соединенных Штатов есть доказательства последовательных и широкомасштабных нарушений со стороны России (санкций - ООН)", - сказала она. ПОСЛЕДУЕТ 1эф во де Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс