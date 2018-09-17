У США есть доказательства систематического нарушения Россией санкций ООН против КНДР - Хейли
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Вашингтон. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - США располагают доказательствами систематического нарушения Россией международных санкций против КНДР, заявила в понедельник в ходе заседания Совбеза ООН постпред США при ООН Никки Хейли.
"У Соединенных Штатов есть доказательства последовательных и широкомасштабных нарушений со стороны России (санкций - ООН)", - сказала она.
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Интерфакс