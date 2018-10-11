У США есть дополнительные способы экономического давления на Китай - Трамп
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***Трамп отметил роль Китая в решении северокорейской проблемы
Вашингтон. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты обладают дополнительными способами экономического давления на Китай, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу "Фокс ньюс".
"Я еще много чего могу сделать, если мне захочется. Я не хочу этого делать. Но им (китайцам - ИФ) нужно прийти к столу переговоров", - сказал Д.Трамп.
По словам Д.Трампа, Китай выражает готовность к переговорам, но сам президент считает, что Пекин в глубине души к ним еще не готов.
Президент США отметил, что введенные со стороны США пошлины негативно сказываются на экономике Китая.
Д.Трамп также заявил, что Китай хорошо проявляет себя в вопросе Северной Кореи.
"Они достаточно хороши в вопросе Северной Кореи, в вопросе того, что мы делаем по Северной Корее", - сказал Д.Трамп.
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Интерфакс