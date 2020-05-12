Этот контент был опубликован 12 мая 2020 г. 19:16

Вашингтон. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Один из ведущих экспертов Белого дома по борьбе с коронавирусом врач-инфекционист Энтони Фаучи во вторник заявил, что в США ситуация с COVID-19 находится не под полным контролем.

"Я думаю, мы двигаемся в правильном направлении, но правильное направление не означает, что у нас полный контроль над этой эпидемией", - заявил Фаучи, отвечая на вопрос сенатора Элизабет Уоррен о том, удалось ли сдержать распространение коронавируса в США.

Фаучи отметил, что ослабление ограничительных мер неизбежно приведёт к некоторому дополнительному числу инфицированных. По его словам, в такой ситуации важно, чтобы власти успевали оперативно реагировать на вспышки заболевания в разных частях страны.

Ранее в ходе слушаний в Сенате Фаучи подчеркнул, что в случае, если штаты станут преждевременно возобновлять работу "существует риск, что это вызовет вспышку (COVID-19), которую будет невозможно контролировать".

При этом эксперт добавил, что новый всплеск распространения коронавирусной инфекции приведет не только к случаям смерти, но и воспрепятствует восстановлению экономики.

Фаучи также выразил сомнение в официальных данных по заражениям COVID-19 в США, предположив, что их реальное количество выше.

Согласно официальным данным, количество выявленных случаев заражения в США превышает 1,3 млн, зафиксировано более 82 тыс. летальных исходов людей с коронавирусом.

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