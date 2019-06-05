Этот контент был опубликован 5 июня 2019 г. 2:36

Вашингтон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - США и Россия предварительно не договаривались о чем-либо перед намеченной на конец июня трехсторонней встречей в Израиле, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

Он, выступая в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне, отметил, что обе стороны "поддерживают контакты на различных уровнях", однако никаких соглашений не было достигнуто, добавив, что "нет никаких переговоров, нет и конкретики, поскольку нет переговоров".

Джеффри опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что США и Израиль планируют на встрече в Иерусалиме секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, помощника президента США Джона Болтона и председателя Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шабата предложить России признать легитимность президента Сирии Башара Асада в обмен на снятие санкций и российское содействие в ограничении влияния Ирана на ситуацию в Сирии.

"Я бы не стал доверять таким сообщениям", - сказал американский спецпредставитель.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подтвердил недостоверность этой информации.

Комментируя по просьбе журналистов подобные сообщения СМИ, Песков также заметил: "Я не стал бы сейчас забегать вперед, не буду этого делать, и хочу всех призвать быть очень аккуратными на предмет, скажем так, фильтрации разных вбросов и разных фейков, которые наверняка будут обильно выгружаться в информационное пространство".

1гк тг

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