Вашингтон. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Администрация США не имеет четкой стратегии по решению сирийской проблемы, и это создает трудности, заявил в среду глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Нет", - сказал он в Атлантическом совете, отвечая на вопрос о том, знает ли он, в чем заключается стратегия США по Сирии.
"У них нет четкой стратегии, и это - проблема", - добавил М.Чавушоглу.
Турецкий министр пояснил, что в том, что касается Сирии, "мы видим отличающиеся друг от друга заявления от разных американских властных структур".
Говоря о том, поддерживает ли он постепенный вывод войск США из Сирии, М.Чавушоглу отметил, что в конечном счете "будет лучше, если все страны вывели свои войска". При этом он отметил, что, вероятно, США все же оставят на юге Сирии порядка 200 военных.
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