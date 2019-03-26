Этот контент был опубликован 26 марта 2019 г. 9:58

Вашингтон. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Представитель международной коалиции по борьбе с ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ), генерал-майор британских вооруженных сил Кристофер Гика во вторник заявил, что у США совершенно конкретные цели в Сирии.

"Я думаю, что планы США в Сирии совершенно ясны - это сохранить контингент на северо-востоке Сирии, что может помочь СДС (Сирийским демократическим силам) в предотвращении возобновления (боевых действий - ИФ)", - сказал генерал в ходе телефонного брифинга.

Он выразил мнение, что опасность возобновления боевых действий в Сирии сохраняется.

"И дальнейшее пребывание (американского контингента) - это признание такой опасности", - отметил К.Гика.

В минувшую субботу ополченцы из Сирийских демократических сил объявили об освобождении последней территории, которую удерживала ИГ в Сирии, в то время как в администрации США сообщали о том, что структура "халифата" ИГ на сегодняшний день полностью разрушена.

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