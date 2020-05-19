Этот контент был опубликован 19 мая 2020 г. 16:19

Кабул. 19 мая. ИНТЕРФАКС - У сына национального героя Афганистана Ахмадшаха Масуда - Ахмада Масуда подтвердился тест COVID-19. Об этом сам Ахмад сообщил во вторник в твиттер.

"Я только что получил результат теста на коронасирус, к сожалению, он был положительным. Хотя признаки и симптомы этого заболевания у меня не очень сильные, но это заболевание представляет серьезную опасность для наших дорогих людей. Поэтому еще раз, мы просим вас, чтобы совместно перенести этот кризис, соблюдать все советы и рекомендации министерства здравоохранения", - написал Ахмад Масуд в своем микроблоге.

Ахмадшах Масуд, известный в прошлом полевой командир, один из лидеров партии Исламское общество Афганистана, в 1992-1996 годы был министром обороны Афганистана. После захвата талибами центральной власти в Афганистане в 1996 году, Масуд возглавил антиталибовский "Северный альянс".

Был убит 9 сентября 2001 года террористами-смертниками, по одной из версий, по приказу лидера террористической организации "Аль-Каида" Усамы бен Ладена.

Между тем, министерство общественного здравоохранения Афганистана заявило во вторник, что за прошедшие сутки в стране зарегистрировало 581 новых подтвержденных случаев COVID-19. Это рекордное число случаев, зарегистрированных за один день после начала пандемии в стране. Общее число зарегистрированных больных достигло 7 653 человек.

По данным афганского минздрава, за последние 24 часа от последствий инфекции скончались пять человек, общее число летальных фактов достигло 178 человек. С начала пандемии в Афганистане выздоровели 850, из которых 45 - за прошедшие сутки.

Первый подтвержденный случай заражения новым коронавирусом Covid-19 был зарегистрирован 24 февраля в городе Герат, на западе страны у 35 летнего мужчины, прибывшего из провинции Кум в Иране.

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