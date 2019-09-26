Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 18:46

Москва. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Таможня Финляндии запустила русскоязычную версию сайта, на котором собраны советы и рекомендации для российских туристов, планирующих поездку в страну.

На портале можно найти информацию о таможенных правилах Евросоюза и Финляндии, правильном заполнении декларации. Прежде всего, данные предназначены для россиян, пересекающих границу через пункт пропуска Нуйямаа.

Туристы могут ознакомиться с ограничениями, касающимися провоза лекарств, табачных изделий и получить информацию о покупках по системе tax-free.

Рекомендации сгруппированы по блокам: для туристов, приезжающих в Финляндию из России, для граждан РФ, планирующих переезд в Финляндию, а также для тех, кто планирует переезд из Финляндии в другую страну Евросоюза или в Россию.

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