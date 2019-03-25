Этот контент был опубликован 25 марта 2019 г. 14:19

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Вашингтон. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп не против возможной публикации полной версии доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы США 2016 года.

"Я не думаю, что у президента есть какая-то проблема с этим (публикацией такой версии - ИФ)", - сказала она в эфире телеканала NBC.

По ее словам, Д.Трамп "самый открытый и доступный президент в современной истории" США.

"Он знает точно, что было, а чего не было", - сказала С.Сандерс.

Она высказала уверенность, что американский президент "делает именно то, что ему надлежит делать".

"Решение - в руках генерального прокурора, и мы посмотрим, какое решение он примет в этом деле", - добавила она.

23 марта стало известно, что Р.Мюллер завершил расследование предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы 2016 года и передал свой доклад генпрокурору Уильяму Барру. В свою очередь У.Барр 24 марта передал на рассмотрение Конгресса письмо по поводу расследования, но в нем говорится лишь об основных выводах Р.Мюллера. Теперь генпрокурору предстоит решить, как быть с самим докладом Р.Мюллера: можно опубликовать либо полную, либо отредактированную версию. Кроме того, У.Барр должен определить, выкладывать ли доклад в открытый доступ или же передать его только в Конгресс.

Согласно документу, спецпрокурор не нашел убедительных доказательств того, что Д.Трамп или его команда сговорились с российским правительством, чтобы повлиять на выборы 2016 года. В письме также говорится, что Р.Мюллер не смог сделать вывод о том, препятствовал ли Д.Трамп правосудию

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