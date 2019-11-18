Этот контент был опубликован 18 ноября 2019 г. 14:24

Анкара. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Турция не заинтересована в разработке нефтяных месторождений в Сирии, несмотря на поступающие предложения, заявил в понедельник президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Выступая на конференции в Анкаре, Эрдоган сообщил, что "ряд стран находятся в процессе подключения" к разработке нефтяных ресурсов Сирии и предложили Турции стать партнером.

Но Анкара отказалась, потому что "не заинтересована в ресурсах" Сирии, подчеркнул президент, слова которого приводят турецкие СМИ.

В начале октября Турция начала операцию на северо-востоке Сирии против курдских ополченцев из Отрядов народной самообороны, составляющих основу Сирийских демократических сил, которые контролируют наряду с военными США основные нефтяные месторождения страны.

Военные действия удалось остановить благодаря договоренностям Турции сначала с США, а потом с Россией о создании в приграничных районах зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев.

Анкара также сообщала о намерении расселить в приграничной зоне сирийских беженцев, нашедших убежище в Турции.

Эрдоган заверил, что Турция не будет насильно возвращать на родину сирийских беженцев.

"Турция никогда не будет принуждать людей, бежавших от бомбардировок в Сирии, возвращаться назад", - заявил глава государства.

"Турция заботится о людях, а не о нефти", - сказал он.

Эрдоган сообщил, что в Турции насчитывается 4 миллиона беженцев, на содержание которых Евросоюз выделил помощь в размере 3 млрд евро.

1ак др

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