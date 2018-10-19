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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 11:10 19.10.2018 - 11:10

Париж. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Французские компании, участвующие в проектах в энергетической сфере в России, в том числе в "Ямал СПГ", готовы к возможному расширению американских санкций против российского энергетического сектора, сказал "Интерфаксу" источник в министерстве экономики Франции.

"Как известно, США могут ввести дополнительные санкции в отношении российского энергетического сектора. Французские компании, работающие в этой сфере с Россией, в частности в проекте "Ямал СПГ", следят за ситуацией", - сказал собеседник агентства.

"Они готовы, у них есть план действий на случай, если будут какие-то рестриктивные меры со стороны США", - отметил он.

"Ямал СПГ" в период арктического лета поставляет производимый СПГ на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по Северному морскому пути танкерами усиленного ледового класса ARC7 вместимостью 170 тыс. куб. м. В зимний период арктические СПГ-танкеры будут заходить в терминал Зеебрюгге, где Fluxys LNG будет оказывать услуги по перевалке СПГ на танкеры конвенционного типа для его последующей доставки в страны АТР через Суэцкий канал.

Покупателями газа "Ямал СПГ" являются испанская Gas Natural Fenosa - 2,5 млн т СПГ на условиях DES ("delivered ex-ship" (продавец доставляет товар в порт назначения, но не разгружает его - ИФ), трейдер "Газпрома" - Gazprom Marketing and Trading (GM&T) - на объем до 2,9 млн т, а также акционеры проекта: Novatek Gas&Power - 2,38 млн т, Total Gas&Power - до 4 млн т и китайская CNPC - 3 млн т.

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа мощностью 16,5 млн тонн СПГ в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Две очереди уже запущены, третья планируется на декаюрь 2018 года.

Акционерами ОАО "Ямал СПГ" являются: "НОВАТЭК" (50,1%), CNPC (20%), SRF (9%) и Total (20%).

1дм ав

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