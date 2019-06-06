Этот контент был опубликован 6 июня 2019 г. 10:22

Париж. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Французский президент Эмманюэль Макрон в четверг заявил, что хотя Франция не во всем согласна с Великобританией, однако эти страны по-прежнему будут тесно связаны.

"Нынешние дебаты никак не умаляют силу нашей совместной истории и общего будущего, а наоборот", - сказал Макрон по-английски на памятных мероприятиях в честь 75-летия высадки союзных войск в Нормандии.

"Чего бы это ни стоило, мы всегда будем стоять плечом к плечу ввиду нашей общей судьбы", - отметил он.

Кроме этого, он отдал должное уходящей в отставку премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, также присутствовавшей на мероприятиях, и отметил, что с ней "было приятно работать".

В четверг Макрон и Мэй дали старт строительству монумента во французской коммуне Вер-сюр-Мер в память о тысячах британских солдат, погибших во время высадки в Нормандии в 1944 году.

Французские СМИ напоминают, что между Парижем и Лондоном наблюдается напряженность в связи с ситуацией вокруг Brexit.

В минувший понедельник Макрон заявил, что выход Великобритании из ЕС должен состояться в конце октября и что больше никаких переносов этой даты быть не должно

Великобритания ранее добилась, чтобы сроки Brexit были перенесены на 31 октября 2019 года. За это время страна должна ратифицировать соглашение о выходе из ЕС, в противном случае она покинет Евросоюз без договоренностей с Брюсселем.

1аю ар

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