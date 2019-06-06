Этот контент был опубликован 6 июня 2019 г. 16:07

Париж. 6 июня. ИНТЕРФАКС - У Парижа и Вашингтона нет расхождений во мнениях по иранской проблематике, сказал президент США в четверг на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в городе Кан.

"Я не думаю, что у нас есть расхождения по Ирану... Он (Макрон - ИФ) не хочет, чтобы у них было ядерное оружие. И я не хочу, чтобы у них было ядерное оружие, и у них не будет ядерного оружия", - сказал Трамп, чьи слова приводит газета The Guardian.

Трамп заявил, что, когда он только стал президентом, Иран был "настоящим государством террора". У Ирана было "14 разных территорий, на которых они боролись", заявил Трамп, упомянув Йемен и Сирию.

"Больше они этого не делают...Они, как страна, терпят неудачу, а я не хочу, чтобы они терпели неудачу как страна", - сказал Трамп.

Макрон, в свою очередь, рассказал о том, что у США и Франции есть четыре основных цели по Ирану.

"Я думаю, что мы разделяем общие цели по Ирану", - сказал Макрон.

Так, по словам Макрона, США и Франция хотят удостовериться, что у Ирана нет ядерного оружия, сократить деятельность Ирана в баллистической сфере, сдержать региональную активность страны и добиться мира в Ближневосточном регионе.

"Нам нужно совместно реализовать эти четыре цели. В этом суть дела, а все другие дебаты - это формальность", - сказал Макрон.

Говоря об отношениях Парижа и Вашингтона в целом, Макрон заметил, что они "очень тесно работают друг с другом".

Трамп заявил, что США и Франция "имеют большой успех в совместной работе", а их отношения "выдающиеся".

"Отношения, сложившиеся между нами, стали действительно потрясающими. Я очень это ценю", - сказал Трамп.

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