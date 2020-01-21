Этот контент был опубликован 21 января 2020 г. 15:49

Париж. 21 января. ИНТЕРФАКС - Власти Швейцарии не предъявили никаких обвинений и не начинали расследования в отношении двух граждан РФ, которых летом прошлого года полиция задержала в Давосе, сообщает во вторник швейцарский портал 24 Heures.

По его информации, сотрудники полиции в августе 2019 года ненадолго задержали двух россиян, приехавших в Давос. У обоих оказались дипломатические паспорта, однако оба не являлись сотрудниками российских дипслужб в Швейцарии.

После проведения проверок россиян отпустили. Изначально следователи подозревали, что задержанные могли прибыть в Швейцарию для установки аппаратуры для наблюдения за участниками Всемирного форума, открывшегося в Давосе во вторник.

Однако в итоге ничего подозрительного в действиях россиян выявлено не было. "Во время проверок мы не обнаружили признаков незаконных или преступных действий", - сказала представитель полиции Анита Сенти.

В итоге оба беспрепятственно покинули территорию Швейцарии. Въезд в эту страну им не запрещен. В швейцарском ведомстве, отвечающем за контрразведку, заверили, что не открывали расследования в отношении двух россиян, отмечает 24 Heures.

В статье подчеркивается, что минимум один из этих людей заявил швейцарской полиции, что работает слесарем-сантехником.

Представитель российского посольства в Берне пояснил швейцарским журналистам, что, видимо, речь шла о двух работниках, которые отвечали за подготовку объекта Russian House, который работает во время форума в Давосе.

1во бп

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